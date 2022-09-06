Эрдоган пригрозил Греции «моментальным ударом» в случае эскалации

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Если Греция перейдет к эскалации в территориальных спорах между государствами, Турция нанесет моментальный удар, заявил ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu. Турецкий лидер отметил, что греческие власти осведомлены о решимости Анкары в этом вопросе и поэтому не совершают рискованных шагов.

Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, мы сможем нанести моментальный удар, — сказал Эрдоган.

Греция ранее пыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. В турецких СМИ отметили, что Афины усилили агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. С 15 августа было зафиксировано 14 инцидентов подобного толка. С середины августа также было отмечено 14 случаев с преследованием патрульных самолетов турецких ВВС со стороны Греции. Последний подобный случай произошел 1 сентября над островом Родос.

Греция и Турция, являющиеся членами НАТО, неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта между собой из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа. По данным Минобороны Турции, Греция использовала российские ЗРК С-300 для нацеливания на турецкие F-16. В Греции эти обвинения отрицают.