Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает информагентство Anadolu. Также стало известно, что пресс-конференцию политиков отменили из-за графика турецкого президента. Отмечается, что российские организаторы подготовили зал на случай, если лидеры примут решение провести мероприятие.

Президента Турции в Международном аэропорту Сочи встречали заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора Госпротокола России Александр Прусов, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие официальные лица, — сообщает турецкий ресурс.

В составе делегации от России на встрече также, предположительно, будет присутствовать глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что визит Эрдогана в Сочи 5 августа будет носить рабочий характер. Именно поэтому, как утверждает спикер Кремля, город не будут украшать флагами Турции, что обычно происходит в случае государственного визита. Песков также отметил, что Путин и Эрдоган могут обсудить тему БРИКС и ситуацию в Сирии.

В Кремле дполнительно заявляли, что на встрече лидеры двух стран обсудят перспективы расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных проектов в сфере энергетики. Также стороны продолжат обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.