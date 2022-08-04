Путин и Эрдоган обсудят в Сочи вопросы энергетики и торговли

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На встрече в Сочи, которая состоится 5 августа, президент России Владимир Путин обсудит с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы расширения торгово-экономических связей между странами и ход реализации совместных проектов в сфере энергетики, гласит заявление Кремля. Также стороны продолжат обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми на двусторонней встрече президентов в Тегеране 19 июля, планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин на встрече с Эрдоганом обсудит вопросы взаимодействия двух стран в сфере экономики, а также ситуацию на Украине и в Сирии. В частности, стороны собираются «сверить часы по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов».

26 июля турецкое телевидение TRT Haber сообщило, что Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа и провести встречу с российским лидером. Позже Песков подтвердил предстоящее событие.