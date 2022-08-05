Песков поделился деталями визита Эрдогана в Сочи

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о деталях визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 5 августа, передает ТАСС. По словам Пескова, это встреча будет носить рабочий характер. По этой причине, город не будет украшаться флагами Турции, что обычно происходит в случае государственного визита. Пресс-секретарь также отметил, что Путин и Эрдоган могут обсудить тему БРИКС и ситуацию в Сирии.

По нашей протокольной практике флаги вывешиваются в ходе государственного визита. А сегодня будет рабочий визит Эрдогана. Что не предусматривает украшение городов флагами, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Эрдоган 5 августа посетит с однодневным визитом Сочи. Песков подтвердил предстоящие переговоры Путина с президентом Турции.

Последний раз российский и турецкий лидеры встречались в Тегеране 19 июля, где приняли участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Кроме того, глава РФ провел ряд двусторонних встреч.