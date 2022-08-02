В Кремле рассказали, какие вопросы Путин обсудит с Эрдоганом в Сочи Песков: Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят ситуацию на Украине и в Сирии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Реджеп Эрдоган

Президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи обсудит важные вопросы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, лидеры поговорят о взаимодействии двух стран в сфере экономики, ситуации на Украине и в Сирии, сообщает РИА Новости.

Переговоры с президентом Турции будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия. Это и экономика, это Сирия и Украина. Хорошая возможность сверить часы по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов, посмотреть, насколько он эффективно работает, ну и обменяться мнениями по мировым делам. Повестка дня, мы видим, весьма и весьма напряженная, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Эрдоган 5 августа посетит с однодневным визитом Сочи. Песков подтвердил предстоящие переговоры Путина с президентом Турции.

Последний раз российский и турецкий лидеры встречались в Тегеране 19 июля, где приняли участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Кроме того, глава РФ провел ряд двусторонних встреч.