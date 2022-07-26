Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Сочи Песков: Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 5 августа

Фото: kremlin.ru

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил предстоящие переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые пройдут 5 августа в Сочи, пишет РИА Новости.

Да, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее турецкое гостелевидение TRT Haber сообщило, что Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа. В ходе переговоров с Путиным будут обсуждаться проблемы конфликта на Украине и зернового коридора, уточнили журналисты.

Последний раз Путин и Эрдоган встречались в Тегеране 19 июля, где приняли участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Кроме того, российский лидер провел ряд двусторонних встреч.

22 июля в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на экспорт российского продовольствия и о содействии вывозу зерна из украинских портов.