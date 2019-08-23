https://static.news.ru/photo/1a62260e-c5c6-11e9-a835-fa163e074e61_660.jpg Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru

Турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует посетить Россию 27 августа.

В пресс-службе президента Турции отметили, что визит будет однодневным, после чего глава государства полетит на следующие встречи. Причина визита пока не разглашается, передаёт РИА Новости .

Ранее президент России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили по телефону вопросы взаимодействия по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе. В частности, лидеры договорились о ликвидации исходящей из Идлиба террористической угрозы и выполнении Сочинского меморандума, писал News.ru.