Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили по телефону вопросы взаимодействия по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе.
В частности, лидеры договорились о ликвидации исходящей из Идлиба террористической угрозы и выполнении Сочинского меморандума.
17 сентября 2018 года в Сочи министры обороны РФ и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе и договорились о создании демилитаризованной зоны в САР.
Как ранее писал News.ru, при атаке ВВС Сирии на турецкий военный конвой в Идлибе погибли три человека. Ещё 12 ранены.