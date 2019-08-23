https://static.news.ru/photo/a584f73c-c59b-11e9-8b70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили по телефону вопросы взаимодействия по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе.

В частности, лидеры договорились о ликвидации исходящей из Идлиба террористической угрозы и выполнении Сочинского меморандума.

17 сентября 2018 года в Сочи министры обороны РФ и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе и договорились о создании демилитаризованной зоны в САР.

Как ранее писал News.ru, при атаке ВВС Сирии на турецкий военный конвой в Идлибе погибли три человека. Ещё 12 ранены.