https://static.news.ru/photo/afe584d2-475d-11ea-b654-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя скандал, который возник из-за фразы «Слава Украине!», заявил, что это обычное приветствие.

Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие, — объяснил политик.

По его словам, главы стран, приезжающие в Турцию, использую фразу Merhaba Asker! («Здравствуй, солдат» — ред.), поэтому не стоит уделять внимание таким вещам, передаёт газета газета Sabah.

Как писал NEWS.ru, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала обращение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к почётному караулу украинских войск.