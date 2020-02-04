Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя скандал, который возник из-за фразы «Слава Украине!», заявил, что это обычное приветствие.
Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие, — объяснил политик.
По его словам, главы стран, приезжающие в Турцию, использую фразу Merhaba Asker! («Здравствуй, солдат» — ред.), поэтому не стоит уделять внимание таким вещам, передаёт газета газета Sabah.
Как писал NEWS.ru, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала обращение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к почётному караулу украинских войск.
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