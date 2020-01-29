https://static.news.ru/photo/e8bc76ea-4284-11ea-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmed Deeb/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает сочинские и астанинские договорённости по Сирии.

По его словам, в связи с этим турецкая сторона намерена действовать самостоятельно. При этом он отметил, что это не является угрозой, а ожиданием того, что РФ сделает сирийскому режиму необходимое предупреждение.

Эрдоган подчеркнул, что терпение Анкары заканчивается из-за регулярных атак правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.

Россия говорит нам, что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю? — добавил турецкий лидер.

Он также заявил о необходимости придать новый импульс астанинскому процессу, которого, по его словам, «больше нет».

Ранее NEWS.ru писал, что сирийская армия вошла в город Мааррет-эн-Нууман — крупный форпост боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Город расположен на юго-востоке провинции Идлиб. Он считался важным оплотом противников Дамаска.