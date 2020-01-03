https://static.news.ru/photo/997d4ab6-2ff4-11ea-af60-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Россию намерен обсудить с Владимиром Путиным региональные вопросы. О встрече двух глав государств сообщали ранее в пресс-службе российского лидера и в МИД Турции.

В ходе намеченной на 8 января нашей встречи мы детально обсудим широкий спектр вопросов, включая региональные вопросы и «Турецкий поток», — сказал президент Турции в эфире CNN Turk.

5 января стало известно о том, что Греция и Северная Македония начали получать топливо по газопроводу «Турецкий поток». О поставках объявил глава болгарской компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

NEWS.ru писал о заявлении Эрдогана о том, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.