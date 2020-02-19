Анкара не исключает, что Соединённые Штаты Америки могут оказать государству поддержку во время возможного проведения операции в Идлибе. С таким заявлением 19 февраля в разговоре с журналистами выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Представители СМИ во время выступления главы государства в парламенте спросили турецкого лидера о том, каким образом Штаты могут оказать поддержку Анкаре в случае проведения военной операции в Идлибе.
У нас с президентом США Дональдом Трампом может появиться любого вида солидарность в любой момент, — приводит слова Эрдогана ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, турецкие власти не удовлетворены переговорами с Россией по Идлибу. Об этом заявил Эрдоган. По его словам, Анкара готова начать военную операцию в регионе «в любую минуту».