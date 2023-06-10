Эрдоган назначил главой ЦБ женщину: чего ждать от «турецкой Набиуллиной» Почему президент выбрал именно Хафизе Гайе Эркан и сможет ли она обуздать инфляцию в стране

Фото: greystone.com

Хафизе Гайе Эркан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового председателя Центрального банка. Им стала 41-летняя Хафизе Гайе Эркан — первая женщина на данном посту и самый молодой руководитель ЦБ в истории страны. Эркан начинала карьеру в США, она вошла в американский список «Самые важные женщины банковского и финансового сектора». По мнению экспертов, назначение Эркан — еще один сигнал Эрдогана, который отказывается от политики сверхнизких ставок и возвращается к традиционным способам избавления от инфляции.

Где родилась и училась Хафизе Гайе Эркан

Хафизе Гайе Эркан — уроженка Стамбула. Она родилась в семье инженера и математика и унаследовала аналитические способности родителей. В 2001 году Эркан получила диплом финансиста в турецком Университете Богазичи, а затем продолжила образование в американском Принстоне. В США Хафизе получала стипендию $3200 в месяц и могла распоряжаться деньгами, которые Национальный научный фонд Штатов выделил ей на исследовательскую деятельность.

Эркан стала первой студенткой Принстонского университета, завершившей двухлетнюю докторскую программу за один год, и получила звание «самого молодого профессора в области финансов». После этого она окончила обучение по двум другим программам — менеджменту в Гарвардской школе бизнеса и лидерству в Стэнфордском университете.

Фото: EPA/TASS Штаб-квартира Центрального банка Турции в Анкаре

Какую карьеру Эркан сделала в США

Свою карьеру Эркан начала в крупнейшем американском инвестиционном банке Goldman Sachs, где проработала почти 10 лет. Позже она перешла в First Republic Bank и на протяжении восьми лет занимала должность старшего вице-президента. Также Эркан возглавляла инвестиционный департамент банка и была сопредседателем по управлению рисками. СМИ отмечают, что во время ее работы активы банка выросли с $25–30 млрд до $250 млрд.

Эркан называют «удивительной турецкой девушкой» из-за карьеры в США. Согласно исследованию, проведенному San Francisco Business Times в 2018 году, она оказалась единственной женщиной в возрасте до 40 лет, которая занимала пост президента или генерального директора в одном из 100 крупнейших банков Америки.

Помимо родного турецкого, Эркан свободно владеет немецким и английским языками. В настоящее время она живет в Нью-Йорке. Теперь ей придется вернуться на родину — по всей видимости, вместе с мужем Батуром Бичаром и сыном Асланом Селимом.

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Свою карьеру Эркан начала в крупнейшем американском инвестиционном банке Goldman Sachs

Что сейчас не так с экономикой Турции

Разговоры о возможном назначении Эркан новой главой турецкого ЦБ начались задолго до ее назначения. Как писали турецкие СМИ, новый министр финансов Мехмет Шимшек отдавал предпочтение именно ее кандидатуре. По некоторым данным, недавно Эркан прилетала в Анкару, где сначала встретилась с главой Минфина, а потом и с переизбранным турецким лидером. Эркан стала пятой главой денежно-кредитного регулятора страны за последние четыре года.

На посту председателя ЦБ Турции она сменит Сахапа Кавджиоглу, который теперь будет руководить Управлением банковского регулирования и надзора Турции. Он продержался на этой должности дольше предшественников, поскольку поддерживал экономический курс Эрдогана. Лидер Турции считал, что снижение процентных ставок — лучший способ борьбы с инфляцией.

«Высокий процент по займам — мать и отец всего зла», — отмечал Эрдоган.

За два года турецкий ЦБ снизил ставку с 19% до 8,5%, что привело к значительной инфляции. Она достигла пика в 85% в прошлом году, сейчас замедлилась, но остается на уровне около 40%. До назначения Кавджиоглу Эрдоган уволил трех руководителей ЦБ, которые пытались изменить кредитно-денежную политику и вернуться к более жесткому курсу. Эксперты полагают, что с приходом Шимшека и Эркан Турция полностью изменит финансовую политику страны.

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press Инфляция в Турции остается на уровне 40%

Сможет ли Эркан снизить инфляцию в Турции и стабилизировать курс лиры

«Она считается жесткой, умной и эффективной», — говорит Кэтрин Уайлд, президент и главный исполнительный директор Partnership for New York City. Многие эксперты считают, что Эркан рассчитывает использовать свои связи за рубежом и вернуть доверие иностранных инвесторов к турецкой экономике.

«Вопрос в том, позволит ли Эрдоган Центральному банку повысить ставки в достаточной степени, чтобы снизить инфляцию», — пишет Bloomberg.

По версии Financial Times, возможности Эркан замедлить рост цен и вернуть инвесторов на турецкие рынки во многом будут зависеть от того, какую автономию предоставит ей президент. Но поскольку ее выдвинул Шимшек, Эрдоган, скорее всего, действительно решился на смену курса.

Новый министр финансов уже заявил, что турецкая экономика должна вернуться к рациональной основе. И Эркан будет ему в этом содействовать, считает политолог Яшар Ниязбаев.

«Новые назначения — работа над ошибками Эрдогана и его попытки изменить ту систему, на которой он сильно настаивал. Вероятно, он понял, что его идеи на нынешнем этапе развития Турции не сработали. А возможно, наоборот, всё сработало, но теперь нужно возвращаться к рыночным отношениям», — сказал Ниязбаев NEWS.ru.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press Многие эксперты требовали от Эрдогана повышения процентных ставок

В турецких СМИ звучит предположение, что Эрдоган решился на смену экономического курса, выполняя соответствующее условие поддержавшего его во втором туре президентских выборов кандидата Синана Огана.

«Я не думаю, что это произошло только по просьбе Синана Огана. Подобных решений от Эрдогана требовали многие экономисты. Не было ни одного специалиста, который поддерживал бы его прежний курс. С одной стороны, из-за слабой лиры турецкий экспорт зарабатывал и был более конкурентоспособным. C другой стороны, в долгосрочной перспективе это вредило, так как инфляция и дефицит росли. Рано или поздно перемены в экономике Турции должны были начаться», — заключил политолог.

Читайте также:

Эрдоган победил на выборах президента Турции: что это значит для России и мира

Подарки Эрдогана, коты и 113-летняя бабушка: как Турция выбирала президента

Эрдоган сменил ключевых министров: кого назначил, что это значит для России

Лира падает после победы Эрдогана: подешевеет ли отдых в Турции для россиян