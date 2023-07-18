Эр-Рияд и Анкара ведут переговоры по возврату вывезенных с Украины детей Financial Times: Эр-Рияд и Анкара ведут переговоры по возврату вывезенных с Украины детей

Фото: AP/TASS

Саудовская Аравия и Турция ведут переговоры по возвращению украинских детей, вывезенных на территорию России, пишет Financial Times. П данным газеты, в обсуждении участвует бизнесмен Роман Абрамович.

Украина и Россия составляют списки детей, которых вывезли с украинской территории после начала спецоперации на Украине, в рамках посреднического процесса, о котором ранее не сообщалось. Издание пояснило, что переговоры ведутся на протяжении нескольких месяцев и добавил, что тема вывезенных детей настолько болезненная, что российская и украинская стороны отказываются общаться друг с другом напрямую.

По словам одного из источников, задача заключается в том, чтобы понять общее количество вывезенных с Украины детей и затем «определить лучшее решение для каждого из них». Точное число до сих пор неизвестно. Издание утверждает, что в Россию дети попадают по разным обстоятельствам: кого-то увезли в первые дни военного конфликта, а других забрали «пророссийские родственники».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия легально вывозила детей с Украины, препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет. Он подчеркивал, что российская сторона спасала детям жизни, вывозя их из зоны конфликта и добавил, что Москва никогда не была против того, чтобы дети вернулись к своим родным.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины. 21 мая Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения прокурору и судьям МУС, выдавшим соответствующий ордер. 19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана по статье УК РФ.