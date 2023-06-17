Путин рассказал о детях, вывезенных с Украины Путин: Россия вывозила детей с Украины легально и не препятствовала их воссоединению с родными

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Президент России Владимир Путин

Россия легально вывозила детей с Украины, препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с делегацией из стран Африки. Он подчеркнул, что российская сторона спасала детям жизни, вывозя их из зоны конфликта, передает РИА Новости. Путин добавил, что Россия также не была против того, чтобы дети вернулись к своим семьям.

Дети — святое дело, мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Никто не собирается разлучать детей с семьями. Вывозили целыми детскими домами, абсолютно легально, потому что руководители этих домов были законными их представителями, — сказал глава государства.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины. 21 мая Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения прокурору и судьям МУС, выдавшим соответствующий ордер. 19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана по статье УК РФ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь обвинила США в систематическом нарушении прав несовершеннолетних. По мнению Захаровой, для американских властей «лицемерие и двойные стандарты давно стали нормой жизни», такое умозаключение российский дипломат сделала на сновании того, что Вашингтон, по ее утверждению, «никак не реагирует на продолжающиеся с 2014 года убийства и страдания детей Донбасса», но при этом обвиняет Львову-Белову в «насильственном массовом вывозе несовершеннолетних из наших новых регионов».