Захарова обвинила власти США в нарушении прав детей

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Власти США виновны в систематическом нарушении прав несовершеннолетних, при этом реакция Вашингтона на встречу в Москве спецпредставителя ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Виржинии Гамбы и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой говорит о цинизме американского руководства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Американские власти непосредственно виновны в систематическом нарушении прав несовершеннолетних. Красноречивое тому подтверждение — многочисленные убийства и увечья детей в ходе 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии, не говоря уже о жертвах бомбардировок Югославии, — говорится в заявлении.

Представитель МИД РФ назвала циничными заявления официальных лиц США по следам визита представителя ООН Гамбы в Москву и ее встречи с российской коллегой. По мнению Захаровой, для американских властей «лицемерие и двойные стандарты давно стали нормой жизни», Такое умозаключение российский дипломат сделала на сновании того, что Вашингтон, по ее утверждению, «никак не реагирует на продолжающиеся с 2014 года убийства и страдания детей Донбасса», но при этом обвиняет Львову-Белову в «насильственном массовом вывозе несовершеннолетних из наших новых регионов».

В ведомстве пообещали продолжать конструктивное взаимодействие с ООН и теми государствами, которые «на деле заинтересованы в помощи детям в услових вооруженных конфликтов». США подобным партнером, по словам Захаровой, назвать нельзя.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины. 21 мая Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения прокурору и судьям МУС, выдавшим соответствующий ордер. 19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана по статье УК РФ.