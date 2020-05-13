Мир

ЕП одобрил соглашение об упрощении визового режима ЕС с Белоруссией

21:19, 13 мая 2020
Фото: MinskNationalAirport/facebook.com

Соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией одобрено Европарламентом.

Как сообщает ТАСС, за соглашение проголосовали 634 евродепутата, 48 выступили против, четверо парламентариев воздержались.

Отмечается, что визовый сбор на взаимной основе будет снижен до €35, а также будет упрощён порядок получения проездных документов.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил готовность Минска к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Евросоюзом. Президент назвал ЕС гарантом безопасности и одним из главных торговых партнёров Белоруссии.

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