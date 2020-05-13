ЕП одобрил соглашение об упрощении визового режима ЕС с Белоруссией

Соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией одобрено Европарламентом.
Как
Отмечается, что визовый сбор на взаимной основе будет снижен до €35, а также будет упрощён порядок получения проездных документов.
Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил готовность Минска к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Евросоюзом. Президент назвал ЕС гарантом безопасности и одним из главных торговых партнёров Белоруссии.
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