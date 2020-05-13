ЕП одобрил соглашение об упрощении визового режима ЕС с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/9e9b0116-9546-11ea-9e33-fa163e074e61_660.jpg Фото: MinskNationalAirport/facebook.com

Соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией одобрено Европарламентом.

Как сообщает ТАСС, за соглашение проголосовали 634 евродепутата, 48 выступили против, четверо парламентариев воздержались.

Отмечается, что визовый сбор на взаимной основе будет снижен до €35, а также будет упрощён порядок получения проездных документов.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил готовность Минска к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Евросоюзом. Президент назвал ЕС гарантом безопасности и одним из главных торговых партнёров Белоруссии.