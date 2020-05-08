Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к сотрудничеству с Евросоюзом

https://static.news.ru/photo/84f2c734-91e6-11ea-8ca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателей Европейской комиссии и Евросовета Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля с Днём Европы — годовщиной даты, в которую впервые прозвучало предложение о создании Евросоюза.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе белорусского президента. Лукашенко в своём поздравительном обращении отметил готовность Минска к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Евросоюзом. Президент назвал ЕС гарантом безопасности и одним из главных торговых партнёров Белоруссии.

Жителям объединённой Европы белорусский президент пожелал мира и скорейшего возвращения к нормальной жизни.

Ранее Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днём Победы, передавал NEWS.ru.