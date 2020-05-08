Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к сотрудничеству с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателей Европейской комиссии и Евросовета Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля с Днём Европы — годовщиной даты, в которую впервые прозвучало предложение о создании Евросоюза.
Об этом ТАСС
Жителям объединённой Европы белорусский президент пожелал мира и скорейшего возвращения к нормальной жизни.
Ранее Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днём Победы, передавал NEWS.ru.
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