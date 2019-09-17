Букенгемский дворец Букенгемский дворец Фото: Diliff/Wikimedia Commons

Пятилетняя жительница Австралии Саванна Харт забыла игрушку в Букингемском дворце во время семейного путешествия по Европе. Обезьянку по имени Гарриет девочке дали в её детском саду, где существует традиция брать плюшевых зверей с собой в поездки.

Вернувшись домой, Саванна рассказала о пропаже друзьям и воспитателям. Те не растерялись и предложили написать письмо британской королеве Елизавете II. В конверт они положили снимки с Гарриет, сделанные в путешествиях. 

Вскоре дети получили ответ — сотрудники Букингемского дворца сообщили, что нашли их обезьянку, и сделали с ней фото на память. Игрушку отправили в Австралию на самолёте вместе с новым другом — плюшевым корги по кличке Рекс, пишет 7NEWS.

Ранее News.ru публиковал запись с реакцией собаки на сломанную игрушку. Эмоции пса, принёсшего хозяйке погрызенный мячик, оказались красноречивее слов.

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