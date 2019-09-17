https://static.news.ru/photo/ecbaa3a0-d954-11e9-a0e3-fa163e074e61_660.jpg Букенгемский дворец Фото: Diliff/Wikimedia Commons

Пятилетняя жительница Австралии Саванна Харт забыла игрушку в Букингемском дворце во время семейного путешествия по Европе. Обезьянку по имени Гарриет девочке дали в её детском саду, где существует традиция брать плюшевых зверей с собой в поездки.

Вернувшись домой, Саванна рассказала о пропаже друзьям и воспитателям. Те не растерялись и предложили написать письмо британской королеве Елизавете II. В конверт они положили снимки с Гарриет, сделанные в путешествиях.

An Adelaide Hills kindergarten has received a very special delivery from Buckingham Palace, after five-year-old Savannah lost beloved toy 'Harriet' while on holiday. #7NEWS https://t.co/YaSCA5yZqE — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 17, 2019

Вскоре дети получили ответ — сотрудники Букингемского дворца сообщили, что нашли их обезьянку, и сделали с ней фото на память. Игрушку отправили в Австралию на самолёте вместе с новым другом — плюшевым корги по кличке Рекс, пишет 7NEWS .

Ранее News.ru публиковал запись с реакцией собаки на сломанную игрушку. Эмоции пса, принёсшего хозяйке погрызенный мячик, оказались красноречивее слов.