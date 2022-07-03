Эксперты США предупредили об «афганском синдроме» вокруг Украины WP: вокруг Украины может начать развиваться так называемый «афганский синдром»

Фото: Министерство обороны Украины

Данные о реальном положении дел на Украине подаются американскими чиновниками слишком рафинированно, пишет издание Washington Post. Эксперты предполагают, что в дальнейшем может начать развиваться так называемый «афганский синдром», когда власти постоянно говорят о неких победах и при этом совершают последовательные ошибки.

По словам обозревателей, со стороны кажется, что Белый дом располагает достоверной информацией об обстановке на Украине и вокруг нее. Однако в Пентагоне уже не раз скрывали данные, которые могут оказаться нелестными для украинской стороны. Например, о значительных потерях с обеих сторон, в том числе от Киева.

Внимание к ситуации подогревается прежними оценками правительства США других войн, особенно в Афганистане, когда американские чиновники обычно умалчивали о бездействии и коррупции, обходили стороной вопросы о том, были ли успехи на поле боя не только достижимыми, но и устойчивыми, — отметили авторы материала.

Издание подчеркнуло, что во времена Афганистана американские администрации несколько раз сменяли друг друга, однако продолжали упорно настаивать, что афганские силы лидируют. Все это продолжалось даже несмотря на то, что часто действия афганцев были совершенно неправильными, а их выживание в целом находилось в зависимости от материальной и военной поддержки со стороны США.

Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета военной помощи поставят Украине два передвижных ЗРК NASAMS, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Минобороны США Тодда Брессила