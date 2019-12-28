https://static.news.ru/photo/61d65d62-2b0a-11ea-9847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Watchara Phomicinda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты международной гуманитарной организации Christian aid составили рейтинг самых разрушительных природных катаклизмов, произошедших в 2019 году. В список вошли 15 катастроф, повлекших убытки свыше $1 млрд.

По подсчётам экспертов, самые сильные удары стихии пришлись на США, Японию и Китай. Рейтинг возглавили пожары в Калифорнии, ущерб от которых составил $25 млрд.

Второе место авторы рейтинга отдали тайфуну «Хагибис», который обрушился на Японию в октябре. Убытки от него составили $15 млрд. В тройку лидеров также вошло наводнение, произошедшее с марта по июнь на Среднем Западе США ($12,5 млрд).

Четвёртое и пятое места заняли летнее наводнение в Китае ($12 млрд) и ураган «Дориан», причинивший североамериканскому континенту ущерб на $11,4 млрд.

По количеству жертв стихийных бедствий лидирует Индия – в результате наводнения на севере страны погибли 1,9 тысячи человек. За ней следуют африканские государства – Малави, Мозабмик, Зимбабве и остров Мадагаскар. Там в общей сложности от ударов циклона «Идай» погибли 1,3 тысячи человек, сообщает радиокомпания SABC.

Ранее News.ru писал, что климатологи предсказали затопление прибрежных городов из-за таяния ледников и повышения уровня Мирового океана.