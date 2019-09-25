https://static.news.ru/photo/981cf0b8-df8b-11e9-be44-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Таяние ледников и повышение уровня мирового океана в ближайшие годы станет серьёзной угрозой многим прибрежным городам мира. Такой вывод содержится в докладе Межправительственной группы экспертов по климату.

Как следует из документа, до середины нынешнего века более 1,3 млрд человек будут вынуждены жить в прибрежных зонах, которые могут оказаться в зоне затопления и станут подвержены неблагоприятным метеорологическим явлениям. Предпосылками к этому будут как повышение уровня океанов, так и изменение климата, передаёт ТАСС .

Эксперты считают, что если температура на планете к 2050 году повысится на два градуса, то во многих городах мира чрезвычайные природные катаклизмы будут происходить как минимум ежегодно. В «группе риска» — Нью-Йорк, Гонконг, Шанхай, Новый Орлеан, Гамбург и целый ряд крупных населённых пунктов во Франции.

Уровень океана к 2100 году может подняться на один метр, утверждают авторы доклада. Это в десять раз больше, чем в XX веке. При этом до 2300 года подъём рискует превысить пять метров.

Помимо этого, будут меняться и сами океаны. Они станут теплее, усилится кислотность их воды, а содержание кислорода понизится. Такие изменения приведут к массовой гибели коралловых рифов, на которых размножаются и проживают многие виды рыбы.

В свою очередь таяние горных ледников грозит повлиять на то, как ближайшие долины будут снабжаться водой. Морские течения могут измениться, а это скажется на климате планеты, предрекают эксперты.

Ранее, как писал News.ru, широкий общественный резонанс в мире вызвало эмоциональное выступление шведской школьницы Греты Тунберг на саммите ООН, посвящённое изменению климата. Молодая экоактивистка обвинила политиков во лжи и в том, что «они украли у неё детство».