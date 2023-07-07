Специалисты МАГАТЭ не нашли мин на Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Специалисты из Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), которые ранее получили дополнительный доступ к Запорожской атомной станции, пока не нашли мин и других взрывных устройств на ее территории, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводятся на сайте агентства, эксперты МАГАТЭ продолжат изучать ЗАЭС. Он отметил, что сейчас им нужен доступ к крышам 3-го и 4-го энергоблоков, а также к машинным залам.

По нашим просьбам наши специалисты получили дополнительный доступ на объект. Пока они не видели ни мин, ни взрывчатки. Но им по-прежнему нужен дополнительный доступ, в том числе на крыши 3-го и 4-го энергоблоков и части машинных залов. Я по-прежнему надеюсь, что этот доступ будет предоставлен в ближайшее время, — сказал Гросси.

В свою очередь пресс-служба ЗАЭС в Telegram сообщила, что радиационная обстановка на станции стабильна, никаких отклонений от привычного радиационного фона нет.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что нанесение удара ВСУ по ЗАЭС маловероятно. Он отмечал, что Россия принимает все возможные меры для защиты. По его словам, ВС РФ установили средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также проводят противодиверсионные мероприятия. Безопасность объекта обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Тем не менее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что угроза диверсий на ЗАЭС со стороны Киева остается высокой. По его словам, последствия таких действий могут оказаться катастрофическими.