Эксперт объяснил, зачем Россия подала иск в ЕСПЧ против Украины

Выбор Россией Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) как инструмента достижения целей в конфликте с Украиной является противоречивым. Об этом заявил президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов, слова которого приводят «Новые известия».

По мнению эксперта, с одной стороны, Россия законодательно закрепила возможность неисполнения решений международных судов, согласно принятым в 2020 году поправкам к Конституции. В то же время, обращаясь в ЕСПЧ, РФ признаёт приоритетность и авторитетность международного органа самим фактом подачи иска к соседней стране. Когда ЕСПЧ огласит решение, российские власти уже не смогут просто его проигнорировать.

Минтусов подчеркнул, что иск составлен таким образом, что Европейский суд не может не признать Украину виновной по некоторым пунктам. Это в первую очередь касается вопросов ущемления русскоговорящего населения.

Россия, похоже, останется в выигрыше при любом решении суда, — сказал он.

В жалобе Россия обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. Москва требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма, а также перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств. В России считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов, а также на ограничения доступа к платформам и печатным изданиям на русском языке.

Президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин считает, что перспективы удовлетворения иска России против Украины есть. По его словам, если ЕСПЧ признает требования обоснованными, тогда они будут удовлетворены достаточно быстро.