Эксперт назвал самое вероятное направление удара США по России

https://static.news.ru/photo/f99afa78-b2f4-11ea-b4b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joshua King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кратчайшее расстояние между РФ и США преодолевается через Северный полюс, именно по этому направлению Вашингтон прорабатывает нанесение ударов по России.

Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя участившиеся полёты стратегических бомбардировщиков Соединённых Штатов в Арктике. Эксперт отметил, что Вашингтон уже более 70 лет прорабатывает арктический маршрут в качестве наиболее перспективного для атаки.

Учитывая плотность ПВО СССР и стран Варшавского договора, пробиться из Европы на тот же Урал американские бомбардировщики не могли, — напомнил эксперт.

Вашингтон нашёл в арктическом маршруте альтернативную возможность доставки средств поражения до стратегически, политически и экономически важных районов Центральной России, Урала и Сибири. Советский Союз прикрыл северное направление средствами ПВО, и тогда Соединённые Штаты сделали ставку на крылатые ракеты, которые стратегические бомбардировщики могут выпустить до попадания в зону поражения советских (а теперь российских) средств противовоздушной обороны.

Этот элемент отрабатывается и сейчас, — констатировал Шурыгин.

Он также отметил, что действия по отражению этой угрозы отрабатывают и российские лётчики. Стратегической авиации РФ есть чем достойно ответить США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что утверждённые президентом РФ Владимиром Путиным «Основы государственной политики России в Арктике на период до 2035 года» провозглашают главными задачами предотвращение силовых сценариев в отношении России в этом регионе, повышение боевых возможностей страны, а также сохранение боевого потенциала вооружённых сил.

6 июня Путин поменял военно-административное деление страны. Согласно его указу, Северный флот с 1 января 2021 года фактически получит статус военного округа.