Утверждённые президентом Владимиром Путиным Основы государственной политики России в Арктике на период до 2035 года провозглашают главными задачами предотвращение силовых сценариев в отношении РФ в этом регионе, повышение боевых возможностей страны, а также сохранение боевого потенциала вооружённых сил (ВС) в этой зоне. Не исключено, что кодификация новой «арктической» политики даст западным странам повод говорить о военном усилении РФ в стратегически важном районе. Однако оценки рисков эскалации ситуации в Арктике расходятся — об этом говорится в докладе Французского института международных отношений, с которым ознакомился NEWS.ru.

О том, что Путин подписал указ об Основах государственной политики России в Арктике на период до 2035 года, стало известно 5 марта. Основными нацинтересами страны в этой зоне провозглашены обеспечение суверенитета и территориальной целостности, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнёрства, а также стремление к высокому качеству жизни и благосостоянию населения. В числе национальных приоритетов в документе указывается развитие арктической зоны РФ в качестве стратегически важной ресурсной базы и её рациональное использование, развитие Северного морского пути для увеличения конкурентоспособности на мировом рынке и охрана окружающей среды, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных этносов. Безусловно, значительная часть документа касается и сферы обеспечения военной безопасности России в Арктике

Rosatom/Global Look Press

За последние годы российская сторона не раз выражала обеспокоенность определёнными рисками в арктических водах из-за увеличения числа натовских подлодок. Так, на одном из регулярных брифингов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на публикации в норвежских СМИ, которые утверждали, что за последнее десятилетие число атомных подводных лодок, принадлежащих членам Североатлантического альянса, в водах Северной Норвегии увеличилось почти втрое. Например, в 2018 году эксперты фиксировали 27 таких «заходов». При этом, говорила Захарова, «примеров деятельного участия самой Норвегии в реализации планов НАТО по наращиванию присутствия альянса в Арктическом регионе становится всё больше». В 2019 году, например, этот перечень пополнился вкладом в формирование инфраструктуры для обслуживания субмарин в Северной Атлантике, отмечала дипломат. Впрочем, в Норвегии все эти действия связывали с острой необходимостью.

Конкурентом России в Арктике являются не только северные страны Европы, но и США. Накануне это признал исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса США по делам ВС. В числе соперников Америки он упомянул и Китай. Однако, по мнению военачальника, этот регион всё равно далёк от конфликта сверхдержав.

В настоящий момент, согласно нашей оценке, потенциал для конфликта в краткосрочной перспективе является низким, — пояснил Андерсон. — Мы безусловно находимся в состоянии соперничества с Российской Федерацией, это не ставится под сомнение, но когда я говорю, что потенциал для конфликта является низким, я имею в виду настоящее физическое столкновение, и вероятность этого сейчас, согласно нашей оценке, низкая.

Однако военачальник заявил, что США готовы к любым форс-мажорам в Арктике. По его словам, Пентагон для сдерживания, защиты и противодействия угрозам использует метод многоуровневой защиты, в котором используются новейшие технологии.

MOD Russia/Global Look Press

Тем не менее, исследователи призывают не быть настолько уверенными в перспективах. В своём докладе Французский институт международных отношений (IFRI) оставляет под вопросом то, способны ли различные западные игроки и Россия управлять рисками эскалации вооружённого конфликта в Арктике и возможного его распространения на Балтийский регион. Эксперты говорят, что в течение десятилетия Москве удалось восстановить своё военное присутствие в арктической зоне, и, даже несмотря на сокращение бюджетных ресурсов, постепенно модернизировать Северный флот. Однако успехи российской стороны, с точки зрения экспертов IFRI, были достигнуты ценой обострения в отношениях с западными странами. Ситуацию осложнил и общий контекст геополитического противостояния.

Это даёт основания не списывать со счетов любые конфликтные сценарии. Правда, на Западе убеждены, что в случае, если Москва не справится с возможной кризисной ситуацией в Арктике, её статус арктической державы будет подорван. Не исключено, что рост военного присутствия в Арктике рассматривается руководством РФ именно как рецепт от подобных сценариев. Другой вопрос — как его интерпретируют на Западе.