Северный флот РФ станет новым военным округом

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Обследование лесов в Якутии выявило очаги массового размножения шелкопряда. В них превышается критическая норма распространения насекомых, которых насчитали до 30–40 единиц на квадратный метр.

Специалисты Рослесхоза заявили, что нашествие сибирского шелкопряда несет серьёзную угрозу, смягчить последствия которой могут мероприятия по борьбе с вредителем. Как правило, они заключаются в опрыскивании с использованием авиации лесных насаждений...