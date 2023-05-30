Экс-замглавы МИД России заявил о двусмысленности позиции ЮАР Экс-замглавы МИД Орджоникидзе назвал двусмысленной позицию ЮАР по дипломатическому иммунитету

Фото: kremlin.ru

Участники встречи лидеров БРИКС

Отказ ЮАР распространять дипломатический иммунитет на ордеры международных судов является двусмысленным заявлением, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, экс-заместитель главы МИД России Сергей Орджоникидзе. В беседе с «Радио 1» он рассказал о неоднозначности заявления МИД ЮАР о том, что дипломатический иммунитет участников предстоящего августовского саммита БРИКС не является препятствием для действия ордеров международных судов. В южноафриканском ведомстве заявили, что иммунитеты предоставляются конференции в целом, а не отдельным лицам.

Намерение у них есть дать иммунитет, но оно не отменяет обязательств по статусу международного суда. В какую сторону качнется, в такую и будут интерпретировать это заявление. <...> ЮАР играет между Западом и нами. Такая двусмысленность намеренна, — прокомментировал ситуацию дипломат.

По его словам, МИД ЮАР мог бы дать письменное заверение о твердых гарантиях безопасности для каждого участника. Если таких заверений не будет, «лучше сидеть дома», считает Орджоникидзе.

Ранее МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина.