Экс-разведчик оценил реальность рассуждений Запада о поражении России Экс-разведчик Кедми назвал поражение России на Украине «мечтаниями Запада»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Гипотетическое поражение России на Украине находится исключительно в плоскости фантазий коллективного Запада, считает израильский военный эксперт, политолог и бывший разведчик Яков Кедми. В беседе с ИА SM.News он назвал мечтами рассуждения о том, что военное поражение нанесет если не смертельный, то серьезнейший удар по российской власти.

Это все в области мечтаний Запада. Они всегда надеялись на экономическое поражение, кризис власти, социальный взрыв. Сейчас из всего набора наихудших вариантов для РФ, о которых они грезили, им осталось только последнее — надежда и вера, — полагает Кедми.

Эксперт подчеркнул, что США и Европа готовы слепо идти к цели под названием «Украина должна победить». Но эта формула не является оценкой ситуации, и реальность ее претворения в жизнь крайне мала, считает политолог.

Вера — понятие иррациональное. Как и желание. Оценку они дать боятся. Иногда слышны отголоски, но они тут же подавляются. Как можно проявлять в этом сомнение? Это же святая вера! <...> Как можно сомневаться в том, что в центре вселенной Солнцем являются Соединенные Штаты? Это кощунство! Все, что, по их мнению, ересь, подавляется на всех уровнях, — добавил эксперт.

Ранее Кедми назвал перемирие на Украине невыгодным для России. По его мнению, временная приостановка боевых действий сыграет на руку Киеву и западным странам, которые мечтают получить отсрочку для усиления накачки ВСУ оружием и боевой техникой.