Израильский эксперт оценил выгоды перемирия на Украине Военный эксперт Кедми назвал перемирие на Украине невыгодным для России

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Временная приостановка боевых действий на Украине сыграет на руку Киеву и западным странам, которые мечтают получить отсрочку для усиления накачки ВСУ оружием и боевой техникой, заявил израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Как пишет ИА SM.News, он назвал перемирие на Украине невыгодным для России с военной точки зрения.

По мнению эксперта, временная приостановка боевых действий не решает проблему, а лишь усугубляет ее.

Так же, как Дебальцево усугубило проблему. Так же, как уход из Мариуполя в 2015 году усугубил проблему. Так же, как мартовский жест «доброй воли», когда отвели войска, очень и очень осложнил военную оперативную ситуацию. <...> У Запада привычка врать: нам нужно время, чтобы исправить ошибки и подготовиться к новому варианту... Им нужно. России это не нужно, — отметил Кедми.

Аналитик подчеркнул, что Россия не должна снова «наступать на грабли» в СВО.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Киеве рассказал, что страны Альянса наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники на Украину. Общая сумма затрат на военную помощь уже достигла 150 млрд евро.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что проведение специальной военной операции — единственное средство достижения целей, которые поставлены перед Россией на Украине. По его словам, в отношении Киева позиция Москвы не изменилась.