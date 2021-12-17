Экс-президент Польши назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию

В побеге солдата в Белоруссию виноват министр обороны Польши Мариуш Блащак, заявил президент страны Бронислав Коморовский. Таким образом он отреагировал на новость о том, что польский военнослужащий Эмиль Чечко перешёл границу на участке погранзаставы Тушемля и попросил политического убежища в Белоруссии.

Он направил этих солдат на границу, несмотря на то что они не подготовлены для замещения сотрудников Пограничной стражи или полиции, — отметил политик в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, глава военного ведомства должен взять на себя моральную и политическую ответственность за случившееся.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Чечко перешёл границу на участке погранзаставы Тушемля. Польская армия подтвердила исчезновение своего солдата на восточной границе страны.

После этого оборонное ведомство Белоруссии призвало Варшаву обсудить «критические» вопросы в рамках возможных приграничных переговоров. Кроме того, Минобороны страны пригласило провести одновременно верификационные мероприятия по теме принятия региональных мер доверия и безопасности.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Впоследствии на белорусско-польской границе скопилось несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока в надежде попасть в государства Европы. Польские силовики были вынуждены пресекать их периодические попытки штурмовать кордон.