Экс-министр финансов Украины: «Заявляю откровенно – денег в казне нет»

https://static.news.ru/photo/a9db49c8-945b-11ea-8854-fa163e074e61_660.jpg Александр Данилюк Фото: president.gov.ua

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил об отсутствии денег в казне на преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Я заявляю совершенно откровенно и обоснованно — денег в казне нет. А сокращение затрат на медицину и социальные статьи сейчас просто невозможно, — заявил Данилюк в интервью «Фактам».

По его мнению, для преодоления кризиса Украине нужно как можно быстрее получить международную поддержку и направить эти финансы на стимулирование потребительского спроса.

30 марта Европейский союз принял решение поддержать Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией и выделить стране €80 миллионов. Эти средства являются первым пакетом помощи стране. Данные меры направлены на поддержку здравоохранения, системы социальной помощи и на защиту бизнеса и рабочих мест.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев рассчитывает получить $165 млн от организации для борьбы с коронавирусом. В ходе разговора глава украинского государства выразил надежду, что в ближайшие недели Украина и МВФ подпишут меморандум о расширенной программе сотрудничества, согласно которому Киев получит от фонда $8 млрд.

28 апреля совет директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине дополнительные средства в размере $135 миллионов для реализации проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей». Из них $35 миллионов будут направлены на борьбу с распространением коронавируса.

Ранее власти Украины допустили возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики. Принятие этого решения будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцы не могут три месяца «просто так сидеть дома» в отсутствие финансовой подушки у большинства из них.

По оценке Шмыгаля, ВВП Украины к концу 2020 года упадёт на 4,8% на фоне пандемии. Без поддержки международных организаций, говорил он, стране грозит «пропасть финансового дефолта», писал NEWS.ru.