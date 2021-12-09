Экс-глава Конституционного суда Украины попал под санкции США

США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Его подозревают в «значительной» коррупции. Также под ограничения попала его супруга. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

Александр Тупицкий, бывший председатель Конституционного суда Украины, внесён в список санкций за значительные коррупционные действия, включая получение денежных взяток в ходе работы в судебной власти Украины. Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также внесена в список санкций, — говорится в заявлении американского госсекретаря.

Также санкции по подозрению в коррупции введены США ввели против бывших чиновников и предпринимателей из Анголы, Либерии, Сальвадора. Никарагуа и Колумбии.

Александр Тупицкий занимал должность судьи Конституционного суда Украины с 2013 года. В 2018 году был назначен на должность заместителям председателя КС, а в сентябре 2019 года стал председателем КС. Был отстранён от должности указом президента в марте 2021 года.

Ранее в Госдепартаменте США пригрозили России санкциями в случае вторжения на территорию Украины. По словам замглавы ведомства Виктории Нуланд, нападение на соседнюю страну может обернуться для РФ изоляцией от мировой финансовой системы.