Экономист предрёк Украине катастрофу из-за конфликта с Китаем

https://static.news.ru/photo/5e4078a2-8d12-11eb-9dcc-96000091f725_660.jpg Фото: Mixabest/wikipedia.org

Эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк заявил, что национализация украинского предприятия «Мотор Сич» приведёт Украину к катастрофе.

Китайские инвесторы владели 56% акций одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта национализировал завод.

Китай — это самый крупный торговый партнёр Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой — это будет просто катастрофа, — отметил эксперт в эфире YouTube-канала «Первый казацкий».

Он добавил, что лишение собственности без юридических причин, которое продемонстрировали в Киеве, покажет всему миру, что инвестировать в Украину нельзя.

Также национализацией «Мотор Сич» Киев отодвинул от себя перспективы «возвращения» Крыма. По мнению Степанюка, потеряв свои вложения, китайские инвесторы начнут сотрудничать с Россией, а значит, в Пекине признают юрисдикцию Москвы над полуостровом.

Если хоть одно великое государство признает Крым российским, можно сказать — всё, борьба за возвращение может быть прекращена, потому что она будет просто смешно выглядеть, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский подписал указ о национализации предприятия «Мотор Сич». Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о неотложных мерах по защите нацинтересов в сфере авиационных двигателей и предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства.