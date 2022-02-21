Экономика из пепла: Афганистан хочет изменить правила игры

Движение «Талибан» (запрещено в России) намерено восстановить экономику Афганистана за счёт частного предпринимательства. Пришедшая к власти в прошлом году группировка считает, что ей удалось окончательно покончить с коррупцией, которая была распространена в эпоху администрации беглого президента Ашрафа Гани. Тем не менее для экономической реабилитации есть объективные трудности: страна по-прежнему находится в частичной изоляции, а международная помощь остаётся в замороженном состоянии.

Талибы убеждены, что отсутствие международной финансовой помощи, которая покрывала свыше 70% государственных расходов Афганистана, можно использовать как возможность. Как сообщает Wall Street Journal, сейчас движение, контролирующее страну, намерено в интересах восстановления экономики сделать ставку на частный сектор. В частности, такую инициативу поддерживает заместитель министра финансов Назир Кабири, который занимался соответствующими вопросами ещё в эпоху Гани. Чиновник, который, как отмечает газета, является основным посредником между новыми властями в Кабуле и международным сообществом по экономическим делам, смог убедить талибов сохранить систему управления госфинансами.

Гранты для правительства не вернутся в ближайшее время, поэтому мы должны превратить этот кризис в возможность и порвать с прошлой зависимостью от [иностранной] помощи, — говорит Кабири. — Правительство блокировано, оно под санкциями, но против афганских бизнесменов и рынка санкций нет. И женщинам тоже разрешено работать в частном секторе.

Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кроме того, по словам Кабири, ему удалось убедить «Талибан» дать международным гуманитарным организациям возможность беспрепятственно работать в стране. В декабре Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию об исключениях в санкционном режиме против Кабула. Согласно её условиям, выделение денег на оказание гуманитарной помощи Афганистану не представляет собой нарушение требований по поводу заморозки талибских активов.

Борцы с коррупцией

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует , что в этом году афганская экономика может сократиться почти на треть. Эксперты говорят, что стимулирование экономической деятельности является ключевым моментом в предотвращении массовой миграции мирного населения за границу.

Афганистан не может вечно полагаться на помощь, — в то же время признаёт и. о. заместителя премьер-министра Абдул Салам Ханафи. — Нам нужна местная, сильная и динамичная экономика, которая больше опирается на внутренний потенциал. Наша долгосрочная цель — экономическая самодостаточность афганской экономики.

Талибы апеллируют к тому, что им удалось устранить коррупцию, которая была распространённым явлением в правительстве Гани. И этот факт, по их оценкам, даёт частному предпринимательству шанс.

Сейчас экономике Афганистана по-прежнему не хватает как национальной валюты, так и долларов. Банковская система жёстко ограничивает снятие средств, и афганские предприниматели, имеющие средства за рубежом, просто не могут их ввезти в страну. Согласно докладу Норвежского совета по делам беженцев, который был опубликован в прошлом месяце, даже гуманитарные организации сталкиваются с подобными трудностями.

Фактор неопределённости

Серьёзный скандал произошёл, когда президент США Джо Байден в этом месяце подписал указ о заморозке афганских активов, хранящихся на счетах в американских банках. По его распоряжению, ресурсы в размере $7 млрд должны быть переведены в единый трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Причём половина из этих средств будет потрачена на предоставление гуманитарной помощи Афганистану, в то время как другую половину администрация хочет использовать для выплаты компенсаций семьям жертв, пострадавших от терроризма.

Жертвы терроризма, в том числе терактов 11 сентября, подали иски против талибов и добиваются выплат из оставшихся активов центрального банка в федеральном суде. Эта администрация будет продолжать поддерживать этих жертв и их семьи, — говорится в заявлении Госдепа.

Ряд афганских деятелей назвали инициативу кражей государственных средств.

Президент США Джо Байден Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заметил, что при талибах в Афганистане действительно появилась возможность развития экономики, в том числе частного предпринимательства.

В первую очередь позитивом можно считать относительное повышение уровня безопасности. Однако смогут ли новые власти поднять экономику в условиях сокращения внешней помощи, кризиса банковской системы и нехватки кадров — большой вопрос. Что касается коррупции, то, судя по поступающим из страны сообщениям, она начинает принимать больше бытовую форму. На это, например, указывает ситуация в паспортных управлениях: там процветает чёрный рынок. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

Самым главным препятствием на пути развития экономики является неопределённость, которая царит в Афганистане, потому что талибы не хотят раскрыть своих планов по строительству государства, подытожил эксперт.