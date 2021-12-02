Деньги для «Талибстана»

Первые сто дней правления в Афганистане движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не дали ответ на главный вопрос — куда идёт страна после свержения прозападного режима президента Ашрафа Гани и что её ждёт в ближайшие недели и месяцы (загадывать на годы вперед вообще не имеет смысла).

Произошедшие на этой неделе перестрелки на границе двух соседних государств, в названиях которых есть слово «исламский» — самопровозглашенного Исламского Эмирата Афганистан и Исламской Республики Иран, показали: расколовшая Афганистан трещина уже расползается по исламскому миру.

В этой ситуации многолетнюю риторику талибов — взявших в руки оружие студентов мусульманских религиозных заведений — медресе, которые в период борьбы с контингентом США и НАТО позиционировали себя борцами за изгнание чужаков и утверждение на своей земле исламских ценностей, уже невозможно принимать за чистую монету.

Исламская Республика Иран ведь также имеет славную историю противостояния с США и тоже отстаивает исламские ценности, да так отстаивает, что, бывает, летят щепки на весь Ближний Восток. И, однако же, как видим, одни ревнители исламских ценностей — талибы, испытывают сегодня захваченное ими трофейное американское оружие на других ревнителях исламских ценностей — иранцах.

AP/TASS

В общем, Восток — дело тёмное.

Не вдаваясь в подробности, кто там прав, а кто виноват, глядя на перестрелки на иранско-афганской границе, признаем, что явно не всё спокойно в так называемом «Исламском Эмирате Афганистан» через сто дней после свержения предыдущей власти.

Вот только сами талибы так не считают. Они посылают мировому сообществу всё более настойчивые сигналы о том, что именно они стали олицетворением национально ориентированной власти в Кабуле, которая действует в интересах афганского народа, полностью контролирует ситуацию в стране, несмотря на переживаемый ею непростой период, не конфликтует ни с Западом, ни с Востоком и не создает проблем соседям.

Короче, пришедшие к власти талибы всеми силами дают понять, что они все из себя белые и пушистые. И никакие они не страшные басмачи-головорезы, какими их по ошибке представляют со времён уничтожения буддийских памятников, средневековых зверств и расправ над теми, кто, по их мнению, недостаточно трепетно относился к исламским ценностям. За что и заслужил ампутацию головы или других частей тела.

Новая афганская власть в Кабуле, которая еще в августе выглядела шокирующей и до сих пор не признана ни одной страной мира, стремительно прихорашивается. Импульсивными движениями наводя информационный макияж, она хочет предстать не бородатым головорезом, дающим в своём доме крышу международным террористам, а новой восточной невестой на выданье, по-своему красивой, если не сказать прекрасной. Жаль только, что мир пока никак не может понять и оценить её необычную шариатскую красоту и согласиться стать её спонсором.

С конца прошлой недели в столице Катара Дохе в течение нескольких дней проходили дипломатические смотрины талибов во власти, которых представляла делегация во главе с министром иностранных дел во временном афганском правительстве Амиром Ханом Моттаки. В этих смотринах приняли участие делегация Евросоюза во главе со спецпредставителем по Афганистану Томасом Никлассоном, британская делегация во главе с временным поверенным в делах Соединенного Королевства в Кабуле Мартином Лонгденом и, наконец, самое главное — спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

Встречаясь с западными дипломатами, талибы повторяли одно и то же: признайте нас как можно скорее и ещё дайте денег, причём срочно. Незадолго до переговоров в Дохе талибы направили послание в Конгресс США, в котором чёрным по белому сказано: «В настоящее время основной проблемой для нашего народа стала финансовая безопасность, подорванная замораживанием активов американским правительством. К сожалению, Афганистан ещё до середины августа страдал от ужасного гуманитарного кризиса, усугубленного войной, многолетней засухой и пандемией».

Полтора месяца назад сменивший предыдущего спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, который договаривался с талибами в Дохе об условиях так и не состоявшегося мирного транзита власти в Кабуле, Томас Уэст сегодня вынужден на ходу осваивать искусство общения с талибами с помощью политики кнута и пряника. Именно ему предстоит перезапустить переговоры с исламистами во власти и минимизировать ущерб для американской дипломатии, вызванный свержением правительства президента Ашрафа Гани и поспешным выводом из страны контингента США.

Hamidullah/XinHua/Global Look Press

В определенном смысле, после своей военной победы талибы оказались на крючке у американцев. В день падения предыдущего афганского режима Минфин США заморозил активы Центрального банка Афганистана, которыми распоряжалось предыдущее правительство в Кабуле. Размораживать их сегодня Вашингтон явно не спешит, демонстрируя неготовность увидеть в новой афганской власти невесту на выданье и напоминая о предыдущих грехах талибов.

Официальные лица США в течение многих лет ясно давали понять талибам, что если они будут стремиться к военному захвату власти, а не к урегулированию путем переговоров с другими афганцами, то негуманитарная помощь, предоставляемая международным сообществом, практически прекратится, — написал в Twitter Томас Уэст.

У нас также есть общая заинтересованность в том, чтобы Афганистан больше никогда не использовался для террористических атак против наших стран и народов, — обозначил одно из ключевых условий размораживания афганских активов госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на этой неделе на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

В свою очередь, Россия и Китай считают любые попытки политизировать вопрос о размораживании афганских активов недопустимыми, учитывая, что уже наступила зима и оставшийся без денег и никем не признанный «Талибстан» стоит на пороге гуманитарной катастрофы. Выступая на этой неделе на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!», российский президент Владимир Путин заявил: «Надо помочь афганскому народу, хотя бы афганские деньги разблокировать, которые хранятся на счетах в западных банках, прежде всего в США». По словам Владимира Путина, эти средства нужно «разблокировать для решения гуманитарных вопросов: для приобретения медицинского оборудования, лекарственных препаратов, поддержки детей».

Это не пойдёт на оружие, да и оружие в Афганистане «Талибану» не нужно. «Талибану» там уже на миллиарды долларов оружия оставили,— заметил российский президент.

Однако у США и Запада своя логика. В ответ на обвинения в том, что, дескать, они цинично лишают афганцев принадлежащих им средств, они могут напомнить, что, строго говоря, «афганские деньги» на самом деле это ведь деньги Запада, учитывая, что сам Афганистан ведь никогда ничего всерьёз не зарабатывал.

Эти деньги были предоставлены другому государству — Исламской республике Афганистан, а не нынешнему Исламскому Эмирату Афганистан. А сегодняшний Афганистан Западу по прежнему активно не нравится и не вызывает у него доверия. Вот Запад и взял паузу, заморозив свои же собственные деньги.

Весьма символично, что уже после заявления Владимира Путина посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад, которого талибы ещё не успели поменять, призвал не верить талибам и усомнился в их управленческих способностях, включая способность разумно распоряжаться средствами.

Мы сталкиваемся с массовым голодом в Афганистане, мы не должны допустить этого, но мы также не должны позволять талибам держать афганцев в заложниках и просить признания в обмен на пропитание для людей. Помощь должна направляться афганцам напрямую любыми возможными способами, — заявил агентству ТАСС афганский посол Джавад.

По его словам, активы Афганистана должны быть разморожены так, чтобы это не привело к растрате национальных резервов, обрушению национальной валюты и решению политических проблем талибов за счёт рядовых афганцев.

Нельзя просто найти повязку и наложить её на кровоточащую рану. Сейчас «все тело» Афганистана нездорово, его нужно лечить. Система управления XXI века несовместима с тем, что делают талибы, абсолютно несовместима. Неграмотное духовенство не может управлять страной, — мрачно заметил глава афганской дипмиссии в Москве.

А что если посол Джавад прав и деньги для «Талибстана», которые рано или поздно получит Кабул, так и не дойдут до афганцев? В общем, что и говорить, Восток — дело тёмное.