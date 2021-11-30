Путин: талибы контролируют ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин заявил, что боевики движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) контролируют ситуацию в Афганистане. Он призвал помочь афганскому народу и выступил за разблокирование денег Афганистана в европейских банках. Об этом глава государства заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!», который транслирует телеканал «Россия 24».

По словам российского лидера, сейчас в Афганистане сложное положение.

Мы сейчас не будем, сейчас не время и не место давать характеристику движению «Талибан» и так далее, но «Талибан» контролирует ситуацию в стране. Надо помочь афганскому народу, надо хотя бы деньги разблокировать, афганские деньги, которые на счетах в западных банках, прежде всего, в США находятся, надо разблокировать и дать возможность людям хоть элементарные вещи решать, — подчеркнул Путин.

После захвата в сентябре провинции Панджшер, в которой действовали силы афганского сопротивления, талибы объявили о завершении войны в стране. Впоследствии они сообщили о формировании временного правительства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что никаких уведомлений и документов от афганской стороны по поводу изменения состава посольства Афганистана в Москве в МИД РФ не поступало. Она добавила, что у российского посольства в Кабуле налажено конструктивное взаимодействие с временным правительством Афганистана, в том числе с представителями МИД этой страны.