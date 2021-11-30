Талибы уничтожили базу боевиков ИГ в Афганистане

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Россия примет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку своих дипломатов из США. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, добавив, что подобные недружественные шаги США приводят к стагнации российско-американских отношений, передаёт РИА Новости.

То же самое будем делать и мы, меры будут зеркальными, тут нет вопросов, — цитирует его агентство. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее сообщил о готовящейся 30 января очередной...