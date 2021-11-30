Талибы уничтожили базу боевиков ИГ в Афганистане

Сторонники движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) уничтожили базу террористической группировки ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает агентство Aamaj News на своей странице в Twitter. Ранее назначенный талибами начальник штаба ВС Афганистана Кари Фасихуддин сообщил о том, что представители ИГ присутствуют в ряде районов и представляют угрозу стабильности.
Источники сообщают, что с поздней ночи до 07:00 в первом районе Джелалабада шли ожесточённые бои между талибами и ИГ, — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что конфликт произошёл с применением стрелкового оружия и тяжёлого вооружения.
Ранее сообщалось, что талибы обезвредили в Кабуле ячейку боевиков группировки ИГ. Спецоперация прошла в ночь на четверг в районе Хаир-Хана на северо-западе столицы Афганистана, сообщил представитель талибов Инамулла Самангани в своём Twitter. По его словам, в отношении задержанных ведётся расследование.