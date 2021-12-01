Столкновения талибами с пограничниками Ирана закончились без жертв

Столкновения боевиков движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) с иранскими пограничниками на афгано-иранской границе закончились. Погибших нет. Об этом сообщает агентство TOLOnews со ссылкой на замминистра информации и культуры во временном правительстве Афганистана Билала Карими.

Он отметил , что столкновения между талибами и пограничниками Ирана в районе провинции Нимроз продолжались в течение нескольких часов. Однако причины инцидента и подробности произошедшего не раскрыл.

Со стороны властей Ирана пока никаких комментариев не последовало.

Ранее сообщалось, что талибы якобы захватили несколько КПП на афгано-иранской границе. Некоторое время спустя иранские СМИ эту информацию опровергли. В качестве причины перестрелки было названо неверное понимание афганской стороной пограничной линии.

Вооружённый конфликт между боевиками движения «Талибан» и иранскими пограничниками начался в среду, 1 декабря, во второй половине дня. Активные боевые действия вынудили местное население покинуть район.