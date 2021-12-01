В Иране опровергли сообщение о захвате талибами нескольких КПП на границе

Появившаяся информация о захвате в результате столкновений на ирано-афганской границе нескольких контрольно-пропускных пунктов (КПП) Ирана силами боевиков движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) была опровергнута. Вооружённые силы государства полностью контролируют границу, сообщило со ссылкой на информированный источник иранское агентство Tasnim, приводит слова издания ТАСС.

Информация о захвате иранских КПП отрядами боевиков радикального движения не подтвердилась . Граница находится под контролем пограничных сил Ирана. Причиной перестрелки послужило неверное понимание афганской стороной пограничной линии. В частности, несколько лет назад вблизи афганской границы на территории Ирана были сооружены стены с целью борьбы с контрабандистами. Местные фермеры зашли за эти стены в среду, оставаясь на территории Исламской Республики, что было расценено талибами как нарушение государственной границы.

Ранее стало известно о крупных боестолкновениях с применением тяжёлых вооружений и техники, которые вспыхнули на границе Ирана и Афганистана, в районе Конг провинции Нимроз. Также сообщалось о нескольких иранских пограничниках, захваченных в плен после наступления талибов. Активные боевые действия вынудили местное население покинуть район.

Ожесточённый вооружённый конфликт между боевиками движения «Талибан» и иранскими пограничниками начался в среду, 1 декабря, во второй половине дня.