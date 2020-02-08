https://static.news.ru/photo/f98d1f32-4b4f-11ea-8918-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Администрация Эйфелевой башни закрыла монумент для туристов из-за надвигающегося урагана «Сиара».

Об этом сообщается на посвящённой башне странице в Twitter.

Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта, — говорится в сообщении.



En raison des vents violents et par mesure de sÃ©curitÃ©, la #TourEiffel est fermÃ©e pour le moment.

Due to the current strong winds, the #EiffelTower is closed for the moment. #Paris #Ciara — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) February 9, 2020

Как ранее писал NEWS.ru, порты французского города Кале и британского Дувра были закрыты в связи с надвигающимся ураганом «Кира». Между странами было фактически прервано паромное сообщение.

Кроме того, в Париже закрыты для прогулок все парковые зоны. Аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании были отменены спортивные мероприятия.