Фото: pixabay.com

Администрация Эйфелевой башни закрыла монумент для туристов из-за надвигающегося урагана «Сиара».

Об этом сообщается на посвящённой башне странице в Twitter.

Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, порты французского города Кале и британского Дувра были закрыты в связи с надвигающимся ураганом «Кира». Между странами было фактически прервано паромное сообщение.

Кроме того, в Париже закрыты для прогулок все парковые зоны. Аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании были отменены спортивные мероприятия.

 

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