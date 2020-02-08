Администрация Эйфелевой башни закрыла монумент для туристов из-за надвигающегося урагана «Сиара».
Об этом сообщается на посвящённой башне странице в Twitter.
Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта, — говорится в сообщении.
— La tour Eiffel (@LaTourEiffel)
En raison des vents violents et par mesure de sÃ©curitÃ©, la
#TourEiffelest fermÃ©e pour le moment.
Due to the current strong winds, the
#EiffelToweris closed for the moment. #Paris #Ciara February 9, 2020
Как ранее писал NEWS.ru, порты французского города Кале и британского Дувра были закрыты в связи с надвигающимся ураганом «Кира». Между странами было фактически прервано паромное сообщение.
Кроме того, в Париже закрыты для прогулок все парковые зоны. Аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании были отменены спортивные мероприятия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен