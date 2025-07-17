Премьера Франции назвали подписавшим себе смертный приговор

Премьер-министр Франции Франсуа Байру подписал себе политический смертный приговор радикальными бюджетными реформами, сообщает издание Politico. Речь идет об инициативе главы правительства снизить государственные расходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника.

Байру своим предложением снизить госрасходы на 43,8 млрд евро и отменить два национальных праздника подписал «смертный приговор» для своей политической карьеры, — говорится в публикации.

Уточняется, что решения Байру уже вызвали критику со стороны главы фракции «Национальное объединение» в парламенте Марин Ле Пен и движения «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона. Они потребовали отставки французского правительства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступая вместе с премьер-министром и министром обороны Себастьяном Лекорню. Глава государства призвал установить всеобщую воинскую обязанность. Макрон также заявил об этом перед военными на параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже, который транслировал телеканал.