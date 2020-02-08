https://static.news.ru/photo/94e884ae-4b4f-11ea-977e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Порты французского города Кале и британского Дувра были закрыты в связи с надвигающимся ураганом «Сиара». Между странами было фактически прервано паромное сообщение.

Из-за сложных погодных условий в настоящий момент порт Кале закрыт для судов. Он открыт для клиентов, но рекомендуем связаться с вашим оператором паромов, чтобы узнать последние данные, — говорится в заявлении порта в Кале.

Аналогичное сообщение опубликовал порт Дувра.

По сообщениям французской радиостанции France Bleu, в регионе были зафиксированы порывы ветра скоростью 30 м/с.

Кроме того, в Париже закрыты для прогулок все парковые зоны. Аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании были отменены спортивные мероприятия.

Как ранее писал NEWS.ru, «оранжевый» уровень штормовой тревоги объявлен по всей территории Бельгии в связи с опасностью стихийного бедствия.