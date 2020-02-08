Оранжевый уровень штормовой тревоги объявлен по всей территории Бельгии в связи с опасностью стихийного бедствия.
Метеорологи предполагают, что ураган начнётся в стране к полудню по мск и продлится примерно сутки. Скорость ветра к концу 9 февраля может достичь 130 км/ч, в связи с этим власти обратились к населению с просьбой прислушиваться к советам компетентных структур,
Парки и лесные зоны будут закрыты для посетителей в течение двух дней, железнодорожники предупреждены о возможном падении деревьев на пути. Футбольные матчи, которые должны были пройти 9 февраля, отменены.
Как писал NEWS.ru ранее, В Бразилии в результате сильных ливней погибли 30 человек. Ливни затронули 36 муниципалитетов на территории Минас-Джейраса.
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