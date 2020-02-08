https://static.news.ru/photo/f1544534-4ad2-11ea-9b36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB

Оранжевый уровень штормовой тревоги объявлен по всей территории Бельгии в связи с опасностью стихийного бедствия.

Метеорологи предполагают, что ураган начнётся в стране к полудню по мск и продлится примерно сутки. Скорость ветра к концу 9 февраля может достичь 130 км/ч, в связи с этим власти обратились к населению с просьбой прислушиваться к советам компетентных структур, передаёт «Интерфакс».

Парки и лесные зоны будут закрыты для посетителей в течение двух дней, железнодорожники предупреждены о возможном падении деревьев на пути. Футбольные матчи, которые должны были пройти 9 февраля, отменены.

Как писал NEWS.ru ранее, В Бразилии в результате сильных ливней погибли 30 человек. Ливни затронули 36 муниципалитетов на территории Минас-Джейраса.