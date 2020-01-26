https://static.news.ru/photo/bea43a40-4014-11ea-b256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hanna Gabriela/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории штата Минас-Джейрас в Бразилии начавшиеся 23 января сильные ливни продолжаются по настоящее время. На данный момент в результате экстремальных погодных условий в стране погибли 30 человек. Об этом 26 января сообщили бразильские СМИ, ссылаясь на местное управление гражданской обороны.

В результате сильных ливней погибли 30 человек. Ещё семеро пострадали, а 17 считаются пропавшими без вести. Всего стихия затронула более 3,5 тысячи человек, — приводит портал G1 сообщение от управления ГО.

Ливни затронули 36 муниципалитетов на территории Минас-Джейраса. В пятницу, 24 января, в городе Белу-Оризонти выпало 171,8 миллиметра осадков. Этот показатель является рекордным за последние 110 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что сильные ливни и паводки обрушились на штат Квинсленд на восточном побережье Австралии. В данном районе подобные погодные явления случаются «раз в сто лет».