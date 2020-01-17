https://static.news.ru/photo/6baee97a-39b6-11ea-a76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Сильные ливни и паводки обрушились на штат Квинсленд на восточном побережье Австралии. В данном районе подобные погодные явления случаются «раз в сто лет».

Об этом сообщает портал news.com.au.

В регионе перекрыты дороги, в городах закрыты парки, люди передвигаться по затопленным дорогам на лодках.

При этом леса продолжают гореть в соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дым от лесных пожаров в Австралии заставил руководителей аэропорта Мельбурна приостановить его работу. Из-за ухудшения видимости отменены более 50 внутренних рейсов. С подобной проблемой столкнулись также в аэропорту Сиднея, а ряд авиакомпаний в Южной Австралии ограничивает количество рейсов.