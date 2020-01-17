Сильные ливни и паводки обрушились на штат Квинсленд на восточном побережье Австралии. В данном районе подобные погодные явления случаются «раз в сто лет».
Об этом
В регионе перекрыты дороги, в городах закрыты парки, люди передвигаться по затопленным дорогам на лодках.
При этом леса продолжают гореть в соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дым от лесных пожаров в Австралии заставил руководителей аэропорта Мельбурна приостановить его работу. Из-за ухудшения видимости отменены более 50 внутренних рейсов. С подобной проблемой столкнулись также в аэропорту Сиднея, а ряд авиакомпаний в Южной Австралии ограничивает количество рейсов.
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