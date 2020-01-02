https://static.news.ru/photo/b9a8d4c2-2d83-11ea-b69a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министерство иностранных дел Египта выступило с критикой решения властей Турции об отправке военных в Ливию.

Дипломаты призвали мировое сообщество отреагировать на действия Анкары, передаёт Al Arabiya. По мнению Каира, подобные действия негативно скажутся на стабильности Средиземноморского региона.

Как писал NEWS.ru, 2 января 2020 года турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию. Это решение предоставило Анкаре разрешение на оказание военной помощи Триполи.

Ранее турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Анкара воздержится от отправки войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаки на Триполи. Некоторое время назад стало известно, что поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) Триполи попросило Анкару о военной помощи для отражения наступления Ливийской национальной армии (ЛНА).

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем. В то же время существует так называемое восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают фельдмаршал Халифа Хафтар и его армия.