Джонсон объяснил членам правительства, почему он не уйдет в отставку Times: Борис Джонсон объяснил членам правительства, почему он не уйдет в отставку

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Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывается покидать свой пост на фоне скандала. Об этом пишет газета Times. По словам главы кабмина, его уход приведёт к хаосу и нестабильности.

Борис Джонсон заявил министрам кабинета министров, что он не уйдет в отставку, поскольку считает, что это приведет к месяцам хаоса и нестабильности, — сообщило издание.

По информации Times, Джонсон полон решимости оставаться на своём посту и далее.

За последние два дня в отставку ушли почти сорок сотрудников британского правительства. Они начали увольняться после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам еще до назначения его на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей.