СМИ: Джонсон хочет уйти из политики после отставки с поста премьера Daily Telegraph: Джонсон хочет уйти из политики после отставки с поста премьера Великобритании

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Борис Джонсон

Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подумывает о том, чтобы оставить политическую деятельность. Об этом сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, Джонсон не намерен отказываться от действующего депутатского мандата, но сомневается в том, чтобы избираться на очередных выборах в парламент.

Как рассказали собеседники издания, Джонсон не хочет отказываться от своего депутатского мандата сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в палату общин в своём избирательном округе, которые могут закончиться победой кандидата от оппозиции и тем самым нанести очередной удар правящей Консервативной партии. Однако политик сомневается в необходимости выставлять свою кандидатуру на очередных парламентских выборах и становиться рядовым депутатом, как это сделала его предшественница на посту главы правительства Тереза Мэй.

В случае ухода из политики, по данным издания, Джонсон может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями по различным тематикам на корпоративных мероприятиях. В настоящее время издательство Hodder & Stoughton всё ещё ожидает от него биографию драматурга Уильяма Шекспира. Книгу планировалось выпустить в 2016 году, приурочив к 400-летию со дня смерти Шекспира, однако издатели согласились отложить публикацию, так как Джонсон был назначен министром иностранных дел. При этом ему уже был выплачен аванс в размере 88 тысяч фунтов ($105,8 тысячи по текущему курсу).

Седьмого июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.

Ранее порядка 50 чиновников покинули свои посты, включая ключевые фигуры в правительстве — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида. Они заявили, что больше не могут оставаться верными Джонсону, так как избиратели «ожидают честности от своего правительства».

Британские министры начали подавать в отставку после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам ещё до его назначения на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей.