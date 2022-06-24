Хуже доброй ссоры: Джонсон призвал не допустить «плохой мир» на Украине Премьер-министр Британии Джонсон призвал НАТО и G7 не допустить «плохой мир» на Украине

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Борис Джонсон

На Украине нельзя допустить установления «плохого мира». С таким призывом к НАТО и G7 обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Своё заявление он сделал во время визита в столицу Руанды Кигали. Под этим Джонсон подразумевал территориальные уступки со стороны Киева. Слова политика приводит газета The Guardian.

Мое послание коллегам из G7 и НАТО, в частности, будет звучать так: «Сейчас не время поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, для которого им предлагается отдать куски своей территории в обмен на прекращение огня», — сказал Джонсон.

Он также добавил, что, по его мнению, описанная ситуация стала бы «катастрофой».

Саммит G7 пройдет 26–27 июня в Германии. Через несколько дней в Мадриде состоится саммит НАТО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между РФ и Украиной заключение договора, подобного Минским соглашениям, исключается, поскольку это было бы бессмысленным шагом. Он отметил противоречивость позиции Киева по переговорам с Москвой и связал это с тем, что английские и американские кураторы руководят украинской властью. Также министр сказал: в случае если Украина снова предложит России выйти на переговоры, Москва будет смотреть на ситуацию «на земле», но сам он пока не видит желания Киева.